Epson выпустила домашний 4K-проектор стоимостью 2,7 млн рублей

Epson представила новый лазерный проектор QL7000, который выделяется высокой яркостью и разрешением. Устройство поддерживает нативное разрешение 3840×2160 пикселей и частоту обновления 120 Гц, достигая яркости до 10 000 люмен.

Это позволяет использовать проектор для экранов размером до 300 дюймов даже при дневном свете. Ресурс источника света составляет до 20 000 часов.

QL7000 оснащен портом HDMI 2.1 и графическим процессором Epson QXZ, который улучшает яркость и цветопередачу. Проектор поддерживает HDR10, HDR и HLG, а также интегрируется с системами умного дома Control4 и Crestron.

Компания также представила две более доступные модели. QB1000 имеет яркость 3300 люмен и порт HDMI 2.1 ARC/eARC, подходит для геймеров благодаря времени задержки всего 20 мс. QL3000, с яркостью 6000 люмен, почти идентичен QL7000.

Проекторы QB1000, QL3000 и QL7000 поступят в продажу в октябре по ценам $7999, $14 999 и $29 999 соответственно.