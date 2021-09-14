Epic Games выплатила Apple 6 миллионов долларов по решению суда

Epic Games сегодня выплатила Apple 6 миллионов долларов лицензионных отчислений, сообщил в Twitter генеральный директор «Epic Games» Тим Суини. В рамках продолжающегося судебного разбирательства между Epic и Apple, на прошлой неделе суд обязал Epic выплатить 30 процентов дохода, полученного от приложения Fortnite, с использованием незаконной прямой оплаты.

Еще в начале спора между Epic и Apple, Epic добавила возможность прямой покупки в приложение Fortnite, обойдя правила покупки внутри приложения Apple. Это нарушение правил Apple App Store привело к тому, что Apple удалила Fortnite из App Store , и сразу после этого Epic подала заранее запланированный иск.

Хотя Apple удалила Fortnite из «App Store» вскоре после того, как Epic нарушила правила покупок в приложении, «Epic Games» по-прежнему смогла получать платежи от клиентов, которые уже установили приложение и активно его использовали. За период времени, когда приложение было доступно до обновления Fortnite, сделавшего его непригодным для использования, Fortnite заработал 12 167 719 долларов.

«Epic Games» была вынуждена выплатить 30 процентов от общей суммы в 12 миллионов долларов, собранных в период с августа 2020 года по октябрь 2020 года, плюс 30 процентов доходов, полученных с 1 ноября 2020 года до даты вынесения судебного решения, в дополнение к процентам, в отношении которых Гонорар $ 6 млн исходит от.

В решении, вынесенном на прошлой неделе, судья Ивонн Гонсалес Роджерс определила, что у Apple нет монополии на мобильные игры, и судебный процесс в основном пошел в пользу Apple. Apple было приказано разрешить разработчикам добавлять «кнопки, внешние ссылки или другие призывы к действию, которые направляют клиентов к механизмам покупки», что позволит разработчикам предоставлять в своих приложениях варианты оплаты, отличные от покупки в приложении.

Юристы Apple назвали вердикт «громкой победой», подтверждающей бизнес-модель «App Store», но «Epic Games» осталась недовольна его результатом. В своем твите Суини сказал, что это решение не было «победой для разработчиков или потребителей» и что Epic продолжит «борьбу за честную конкуренцию среди способов оплаты внутри приложений и магазинов приложений для миллиарда потребителей».

Он также сказал, что Fortnite не вернется в «App Store» в ближайшем будущем. «Fortnite вернется в iOS« App Store », когда и где Epic сможет предлагать внутриигровые платежи в условиях честной конкуренции с внутриигровыми платежами Apple, передавая экономию потребителям», — написал он.

На выходных «Epic Games» подала апелляцию на это решение, так что спор между двумя компаниями далек от завершения. Apple еще предстоит решить, хочет ли она обжаловать часть решения.