Epic Games Store скоро выйдет для устройств на Android и iOS

Epic Games Store должен стать доступен для устройств на Android и iOS до конца этого года, по крайне мере так ранее заявляли разработчики.

Долгое время Epic Games Store стремился расширить свое присутствие на мобильных устройствах, но Apple и Google выступили против этой идеи.

Epic Games решила поделиться информацией о своем новом цифровом магазине, Epic Games Store, через популярные социальные сети.

Хотя это всего лишь тизер, он намекает на скорый запуск магазина с богатым выбором игровых тайтлов. Очень обнадеживает то, что Epic Games Store даст разработчикам возможность заработать больше и получить справедливое распределение доходов.

Это, в свою очередь, приведет к появлению большего количества качественных и увлекательных игр. Кроме того, это также поможет сократить количество игр, в которых прогресс зависит от системы внутриигровых покупок, так что игроки не будут ограничены своими возможностями, если они не желают вкладывать деньги в игру.

Пока точная дата запуска магазина не была объявлена, на презентации State of Unreal 20 марта официально заявили, что Epic Games Store появится на Android и iOS до конца 2024 года.