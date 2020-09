Epic Games опять бесплатно раздаёт игры а так же поддерживает разработчиков

На сегодняшний день магазин Epic Games Store официально добавил две новые видеоигры в свою ротацию бесплатных подарков. В течение ограниченного времени можно бесплатно приобрести в Epic Games Store «Railway Empire» 2018 года, и «Where The Water Tastes Like Wine». Обе игры в настоящее время бесплатны до 17 сентября.

Конечно, применимы все обычные предостережения для этих двух бесплатных видеоигр. Всем заинтересованным необходимо будет официально заявить о них в магазине Epic Games Store, для чего требуется учетная запись на платформе. Кроме того, эти игры предназначены только для ПК.

«Where the Water Tastes Like Wine» — это сюжетно-приключенческая игра о путешествиях, обмене историями и выживании, — говорится в официальном описании видеоигры. «Игроки блуждают по фольклорной эпохе депрессии в Соединенных Штатах в своем собственном темпе, встречая незнакомцев, которые рассказывают свои истории».

Магазин Epic Games Store, который представляет собой цифровую витрину, принадлежащую и управляемую Epic Games, на данный момент уже много месяцев еженедельно раздает бесплатные видеоигры. В то время как текущий состав — это Railway Empire и Where the Water Tastes Like Wine, Stick It to the Man! будет бесплатным на платформе с 17 по 24 сентября.