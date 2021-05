Epic Games предлагала компании Sony 200 миллионов долларов за несколько игр

Игровое подразделение Sony немного изменило свою политику.

Производитель намерен постепенно выводить на ПК свои эксклюзивы, и по слухам в дальнейшем в магазинах для ПК может появиться God of War и The Last of Us.

Ожидается, что эти игры станут доступны на компьютерах в текущем году, а вместе с ними может выйти и Bloodborne, а также и другие игры, которые ранее были только на PS.

В Сети опубликовали документ, в котором указано, что Epic Games предложила Sony 200 млн долларов за несколько эксклюзивов.

Предполагается, что их будут распространять исключительно в Epic Games Store. Известно, что Sony пока не ответила разработчикам, и возможно она отклонит предложение, так как эксклюзивы компании выйдут сразу на разных цифровых площадках.