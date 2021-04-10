Epic Games потратила 440 миллионов долларов на эксклюзивы для Epic Games Store

В опубликованных в Сети судебных материалах Epic Games против Apple были обнаружены интересные подробности про магазин Epic Games Store.

В этом магазине с высокой регулярностью раздают бесплатно игры и устраивают распродажи.

Многие думали, что такие щедрые предложения от компании действуют в связи с высоким заработком магазина.

Но все оказалось наоборот, Epic Games Store для компании Epic Games пока приносит только убытки.

В 2019 году компания потеряла $181 миллион, в прошлом году еще $273 миллиона.

По прогнозам, в текущем году убыток цифрового магазина составит $139 миллионов. Прибыль Epic Games Store может начать приносить только к 2023 году.

Согласно отчету компании, Epic Games Store в прошлом году получил выручку в $700 миллионов.

Этих средств хватило на подержание серверов и других операционных расходов. Сейчас в Epic Games Store зарегистрировано более 160 миллионов пользователей, из них активных только 56 миллионов.