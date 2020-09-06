Epic Games попросила суд вернуть Fortnite в App Store на время суда с Apple

Через неделю после выхода последней главы Fortnite, которая теперь не доступна на iOS или MacOS, Epic Games снова просить в суд, чтобы вернуть игру обратно в App Store. Разработчик утверждает, что ему мстят за то, что он «осмелился оспорить неправомерное поведение Apple».

В предварительном судебном запрете, поданном в пятницу, Epic заявила, что, если суд не примет меры, ему «может быть нанесен непоправимый ущерб». Он также просит суд заставить Apple восстановить свою учетную запись разработчика. Предварительный судебный запрет был подан в Окружной суд США Северного округа Калифорнии.

В заявлении для Gizmodo Epic назвала Apple монополистом и обвинила ее в попытке разрушить ее бизнес.

«Apple является монополистом, и противодействие им — необходимый шаг к освобождению потребителей и разработчиков от незаконных ограничений, которые Apple наложила на распространение приложений и обработку платежей внутри приложений на iOS», — сообщили представители Epic Games. «Слишком долго разработчики молчали, опасаясь возмездия Apple. Недавние действия компании показывают, что если вы бросите вызов монополии Apple, Apple попытается разрушить ваш бизнес».

Это не первый раз, когда Epic пытается заставить судью вынудить Apple оставить Fortnite в App Store. В конце августа окружной суд США в Северном округе Калифорнии постановил, что, хотя Apple может исключить Fortnite из App Store, она не может удалить движок Epic Unreal Engine.