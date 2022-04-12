Epic Games объединяется с Lego для создания метавселенной для детей

Epic Games, студия разработки игр, и Lego, известная компания по производству строительных блоков, объявили о партнерстве по разработке метавселенной, предназначенной для детей. Этот мир метавселенной призван позволить детям всех возрастов стать строителями и создавать свои собственные впечатления, защищая при этом их право на игру, ставя безопасность в Интернете в качестве одной из своих основных целей.

Epic Games, разработчик Fortnite, и Lego, известная компания по производству игрушечных строительных блоков, подписали соглашение о сотрудничестве для создания совместной метавселенной. Инициатива метавселенной будет разработана с нуля, чтобы она подходила для детей всех возрастов, которые, согласно пресс-релизу , опубликованному на веб-сайте Epic Games, смогут создавать свои собственные впечатления.

В пресс-релизе подробно описано:

Семейный цифровой опыт предоставит детям доступ к инструментам, которые помогут им стать уверенными в себе творцами и предоставят потрясающие возможности для игр в безопасном и позитивном пространстве.

Ни одна из компаний не указала тему или персонажей, которые будут включены в метавселенную. Однако у обеих компаний уже есть опыт создания миров, вдохновленных метавселенной, а Fortnite — одна из самых популярных онлайн-игр. Компания Lego также стояла за онлайн-игрой под названием Lego Worlds, которая была запущена в 2015 году как прямой конкурент Minecraft.

Совместно созданная метавселенная будет разработана таким образом, чтобы соответствовать возрасту, с целью защиты детей от немодерируемого контента, поступающего из других источников в Интернете. Родители также смогут быть участниками и контролировать эти взаимодействия.

О важности такого внимания Нильс Кристиансен, генеральный директор The Lego Group, заявил:

Мы обязаны сделать [этот опыт] безопасным, вдохновляющим и полезным для всех. Точно так же, как мы защищали права детей на безопасные физические игры на протяжении поколений, мы стремимся сделать то же самое для цифровых игр.

У Epic Games есть инструменты для решения поставленной задачи. В 2020 году компания приобрела Superawesome, компанию, бизнес-модель которой связана с предоставлением детям безопасных цифровых возможностей при монетизации этих взаимодействий.

Для создания этой новой метавселенной компании определили три важных принципа, которые включают в себя «защиту права детей на игру, делая безопасность и благополучие приоритетом, защищая частную жизнь детей, ставя на первое место их наилучшие интересы, и предоставляя детям и взрослым инструменты, которые дают им контроль над своим цифровым опытом».