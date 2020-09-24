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Epic Games и Spotify объединились против Apple

24.09.2020 20:53

Коалиция за справедливость приложений ищет правовые и нормативные меры для решения вопроса о том, как Apple и другие операторы рынка приложений работают с разработчиками.

Война Apple с разработчиками только усилилась, и силы, стоящие за Spotify, Fortnite и Tinder, объединились, чтобы сразиться с производителем iPhone. Некоммерческая коалиция за справедливость приложений была создана ​​в четверг, и в ее состав входят такие разработчики, как Spotify, Epic Games и Match Group.

На своем веб-сайте коалиция обвиняет Apple в подавлении конкуренции и удушении инноваций своей политикой App Store — в частности, ее политикой взимания 15–30% комиссии с платежей в приложениях и цифровых подписок.

«Этот налог на приложения существенно снижает покупательную способность потребителей и сдерживает доходы разработчиков. Это особенно несправедливо, когда этим налогом облагаются приложения, которые напрямую конкурируют с аналогичными приложениями, продаваемыми Apple. Это ставит компании в явное невыгодное конкурентное положение и, таким образом, приводит к росту цен потребителей», — говорится на сайте коалиции.

Коалиция также утверждает, что Apple более широко ограничивает конкуренцию и «крадет идеи у конкурентов», ограничивая при этом свободу потребителей, жестко контролируя экосистему App Store.

Каждый из этих разработчиков связывался с Apple индивидуально из-за своей политики оплаты в приложении. Объединение их возможностей может заставить Apple пойти на уступки, поскольку фирма полагается на популярные сторонние приложения, доступные в App Store.

Spotify подала официальную жалобу в ЕС в 2019 году, утверждая, что, поскольку Apple запустила собственный сервис потоковой передачи музыки Apple Music, это позволило ей искусственно завышать цены при выходе на рынок. Эта жалоба привела к тому, что Европейская комиссия в июне начала антимонопольное расследование этой практики.

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