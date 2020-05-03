Энтузиасты выпустили международную версию прошивки MIUI 12

Анонс новой оболочки MIUI 12 для смартфонов от компании Xiaomi состоялся на прошлой неделе.

В день презентации фирменная оболочка стала доступна для бета-тестирования, но только на территории Китая.

Теперь MIUI 12 могут опробовать и в других странах, и все благодаря команде Xiaomi.EU.

Официальная MIUI 12 пока доступа на китайском и английском языке, причем в прошивке нет сервисов от Google, а также закрыты некоторые функции.

Команда Xiaomi.EU перевела китайскую прошивку MIUI 12, добавила сервисы от компании Google, а также разблокировала некоторые функции.

Неофициальная международная прошивка сейчас доступна более чем для 20 моделей. Среди них есть серия Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 8, а также более новые модели.