Энтузиасты создали сборку Windows 11 23H2 размером всего 3,8 ГБ

Специалистам удалось создать экспериментальную уменьшенную версию Windows 11.

Энтузиаст под ником NTDEV_ разработал минималистичную версию Windows 11 под названием Tiny11, занимающую всего 3,8 ГБ. Это на 20% меньше официальной версии 23H2.

При удалении некоторых функций удалось сохранить поддержку RAR, RGB-подсветки и программу Copilot.

Также была решена проблема с обновлениями — пользователи смогут ставить накопительные и глобальные патчи из меню. Однако, по словам Windows Central, у Tiny11 имеется немало недостатков — от ошибок синего экрана до потери данных.

Специалисты издания предупредили, что данная версия носит экспериментальный характер и может быть нестабильной. Неопытным пользователям не рекомендуется ее использовать.

Тем не менее, работы NTDEV_ показывают, что ОС Windows можно значительно сократить при оптимизации функционала.