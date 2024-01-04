Энтузиастами найдено упоминание характеристик планшета Xiaomi Pad 7 Pro в ПО

Недавно стали известны новые подробности о планшете Xiaomi Pad 7 Pro. В отличие от предыдущей модели, новинка будет доступна на глобальном рынке с глобальной прошивкой.

В качестве процессора будет использован флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который был выпущен в 2022 году. Дисплей планшета будет иметь размер 10 дюймов и разрешение 2367×1480 пикселей, а его максимальная частота обновления составит 144 Гц. Ожидается, что планшет будет оснащен от 8 до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и от 128 до 512 ГБ встроенной памяти типа UFS 3.1.

Одной из главных особенностей Xiaomi Pad 7 Pro будет его батарея. Устройство получит емкость 10 000 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

В сравнении с предыдущей моделью, Xiaomi Pad 6 Pro, это значительное улучшение, так как там была батарея на 8600 мАч с зарядкой мощностью 67 Вт.

Кроме этого сообщается, что планшет будет иметь двойную основную камеру с датчиком глубины и одиночную фронтальную камеру. Звук будет воспроизводиться через систему из четырех стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos, передает gsmchina.

Презентация Xiaomi Pad 7 Pro ожидается в начале 2024 года, вероятно вместе с релизом Xiaomi 14 Ultra.