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Энтузиаст запустил Windows 11 в текстовом режиме

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Энтузиаст, известный под псевдонимом NTDEV, смог достичь значительного уменьшения размера операционной системы Windows 11, создав новый дистрибутив под названием Tiny11.

Согласно сообщению издания Tom’s Hardware, размер установочного ISO-образа Tiny11 составляет всего около 100 мегабайт, в то время как оригинальный ISO-файл Windows 11 занимает около 7 гигабайт.

Для достижения такого впечатляющего сокращения размера, NTDEV пришлось удалить все графические интерфейсы и приложения из системы. Несмотря на это, Tiny11 осталась функциональной операционной системой, хотя ее производительность стала заметно медленнее.

После установки Tiny11, система занимает всего 1,91 гигабайта на диске. Это значительная экономия по сравнению с оригинальной Windows 11, требующей около 64 гигабайт свободного пространства для установки.

Это может быть особенно полезно для тех, у кого ограниченный объем дискового пространства или кто ищет более компактные варианты операционной системы.

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