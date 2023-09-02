Энтузиаст закончил работу над российским переводом Starfield на основе ИИ

Вечером 1 сентября появился первый «полноценный» перевод игры Starfield на русский язык, который был сделан с использованием переводчика PROMT, и, кажется, он оставил желать лучшего. Однако, фанаты с портала Zone of Games решили не оставлять это без внимания и создали более качественную локализацию, используя нейросеть DeepL.

На данный момент, вы можете найти архив с переведенными диалогами и инструкцию по его установке по этой ссылке. Автор с никнеймом Segnetofaza отмечает, что диалоги переведены на 100%, но остальной текст в игре требует ещё доработки.

«Переведены диалоги на 100%. Остальной текст в игре для меня не в приоритете, и я пока не занимался им, но они уже в тестовом режиме. Возможно, некоторый текст в игре был утерян в процессе перевода, и в таких случаях будет использоваться заглушка «Lookup Failed». Если вы заметите такие моменты, не стесняйтесь сообщить мне в личных сообщениях, и я постараюсь их найти и исправить», — сказал Segnetofaza на форуме ZoG.