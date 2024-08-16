Энтузиаст выяснил и назвал причину медленной работы Windows 11 с Ryzen 9000

В обзорах процессоров AMD Ryzen 9000 некоторые блогеры заметили, что устройства работают медленнее на Windows по сравнению с Linux.

Автор канала YouTube-канала Hardware Unboxed задал вопрос компании AMD и получил официальный ответ.

AMD объяснила, что снижение производительности на Windows 11 может быть связано с ограничениями прав учетной записи. Чтобы проверить это, блогер протестировал Ryzen 7 9700X, используя учетную запись администратора, что увеличило среднюю частоту кадров в играх на 4%.

Также выяснилось, что этот метод работает для Ryzen 7700X на архитектуре Zen 4. Кроме того, представитель AMD отметил, что проблемы с производительностью Ryzen 9 9900X и 9950X могут возникать из-за некорректной установки драйверов чипсета после замены процессора.

Рекомендуется вручную переустанавливать драйверы для улучшения работы системы.