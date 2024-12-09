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Энтузиаст создал умные часы с экраном на основе электронных чернил

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Пользователь Reddit разработал умные часы с дисплеем на основе электронных чернил, использующих микрокомпьютер Raspberry Pi Zero W.

Энтузиаст создал умные часы с экраном на основе электронных чернил

Этот гаджет отличается низким энергопотреблением и способен отображать не только время, но и другую информацию, при этом пользователь может самостоятельно кастомизировать интерфейс.

Прототип основан на 7,3-дюймовом семицветном дисплее Inky Impression и одноплатном компьютере Raspberry Pi Zero 2 W.

Изображение на экране формируется с помощью Python и библиотеки Pillow, а данные обновляются каждые пять минут, что идеально подходит для статического отображения информации.

Автор проекта сообщил, что разрабатывает локальное веб-приложение для Raspberry Pi и реализует различные приложения для обновления изображений, включая генерацию контента с помощью искусственного интеллекта.

Проект открыт, и все необходимые файлы будут доступны на GitHub. Для сборки устройства потребуется microSD-карта и базовые навыки программирования, что делает его доступным для широкой аудитории.

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