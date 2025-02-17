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Энтузиаст перенес перенес iPhone SE 3 с iOS в Nokia Lumia 1020

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Пользователь Reddit с ником OceanDepth95028 успешно перенёс внутренности iPhone SE 3 в корпус Nokia Lumia 1020, запустив на нём iOS. Этот проект сохранил внешний вид Lumia 1020, но добавил мощность iPhone.

Энтузиаст перенес перенес iPhone SE 3 с iOS в Nokia Lumia 1020

Датчик Touch ID был размещён на задней панели, а кнопка спуска затвора камеры стала второй кнопкой громкости для приложения «Камера» на iOS. Хотя оригинальный разъём для наушников отсутствует, большинство функций Lumia сохранены.

Этот проект демонстрирует креативность сообщества техно-энтузиастов, показывая, как можно обновить классические устройства с помощью современных технологий.

Энтузиаст перенес перенес iPhone SE 3 с iOS в Nokia Lumia 1020

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