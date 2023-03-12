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Энтузиаст изобрел ноутбук, который может проработать два года на одном заряде

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

По словам энтузиаста, его детище на одном заряде может проработать до двух лет.
Энтузиаст Андреас Эриксен создал «ноутбук», который очень сильно отличается от современных моделей, причем не только по параметрам, но и внешностью.

По словам Эриксена на разработку ноутбука с высокой автономностью подтолкнули неудобные, постоянно разряжающееся современные модели.

За основу своего детища он взял процессор Cortex-M4F с частотой до 96 МГц, материнскую плату SparkFun RedBoard Artemis ATP с оперативной памятью 384 Кбайт и накопитель в 1 Мбайт.

В качестве экрана используется экран Sharp Memory in Pixel с разрешением 320 на 240 пикселей. Все это «железо» питается от аккумулятора емкостью 12000 мАч и небольшой солнечной батареей.

Эриксен в дальнейшем намерен повысить автономность ноутбука, но за счет чего он не сказал.

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