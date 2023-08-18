Engadget: Twitter работает над функцией подтверждения личности по паспорту

Социальная сеть X (ранее известная как Twitter) работает над функцией проверки личности с использованием фотографии удостоверения личности. Это сообщение было распространено порталом Engadget, ссылаясь на исследователя Нима Оуджи.

Исследователь Ним Оуджи обнаружил значок «ID verified» в профиле Илона Маска в этом месяце, а затем заметил соответствующий пункт в приложении с более подробным описанием этой функции, что может указывать на скорое внедрение данного нововведения.

Согласно описанию функции, пользователи могут подтвердить свою учетную запись, предоставив удостоверение личности государственного образца и сделав селфи вместе с документом. Партнером X в этом процессе будет компания Au10tix. Информация, предоставленная для проверки, будет видна как Au10tix, так и X. При этом социальная сеть сохранит изображения удостоверения личности и биометрические данные на срок до 30 дней, используя их в целях безопасности.

На данный момент нет информации о том, будет ли проверка личности по паспорту обязательной и какие преимущества будут иметь верифицированные профили. В настоящее время пользователям доступна платная верификация в подписке X Premium (предыдущая версия называлась Twitter Blue).