Главная » Новости

Engadget: Twitter работает над функцией подтверждения личности по паспорту

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Социальная сеть X (ранее известная как Twitter) работает над функцией проверки личности с использованием фотографии удостоверения личности. Это сообщение было распространено порталом Engadget, ссылаясь на исследователя Нима Оуджи.

Engadget: Twitter работает над функцией подтверждения личности по паспорту

Исследователь Ним Оуджи обнаружил значок «ID verified» в профиле Илона Маска в этом месяце, а затем заметил соответствующий пункт в приложении с более подробным описанием этой функции, что может указывать на скорое внедрение данного нововведения.

Согласно описанию функции, пользователи могут подтвердить свою учетную запись, предоставив удостоверение личности государственного образца и сделав селфи вместе с документом. Партнером X в этом процессе будет компания Au10tix. Информация, предоставленная для проверки, будет видна как Au10tix, так и X. При этом социальная сеть сохранит изображения удостоверения личности и биометрические данные на срок до 30 дней, используя их в целях безопасности.

На данный момент нет информации о том, будет ли проверка личности по паспорту обязательной и какие преимущества будут иметь верифицированные профили. В настоящее время пользователям доступна платная верификация в подписке X Premium (предыдущая версия называлась Twitter Blue).

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.