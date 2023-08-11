Enchanted Portals выйдет 6 сентября на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch

Издательская компания Perp Games опубликовала трейлер платформера Enchanted Portals, который вызывает ассоциации с известным проектом Cuphead. В видеоролике также была анонсирована дата релиза.

Игра поступит в продажу 6 сентября 2023 года на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Версии для PS4 и Xbox One появятся «в течение нескольких недель». Также было объявлено о наличии русского текстового перевода.

Сюжет игры повествует о двух волшебниках, которые оказываются запутанными между измерениями. Чтобы вернуться домой, им придется исследовать разнообразные яркие миры и сразиться с различными боссами.

В комментариях к трейлеру на YouTube пользователи выразили довольно умеренное отношение к проекту, назвав его слабой имитацией Cuphead. Отметим, что сами разработчики не скрывали, что черпали вдохновение из творчества StudioMDHR Entertainment.