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Enchanted Portals выйдет 6 сентября на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Издательская компания Perp Games опубликовала трейлер платформера Enchanted Portals, который вызывает ассоциации с известным проектом Cuphead. В видеоролике также была анонсирована дата релиза.

Enchanted Portals выйдет 6 сентября на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch

Игра поступит в продажу 6 сентября 2023 года на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Версии для PS4 и Xbox One появятся «в течение нескольких недель». Также было объявлено о наличии русского текстового перевода.

Сюжет игры повествует о двух волшебниках, которые оказываются запутанными между измерениями. Чтобы вернуться домой, им придется исследовать разнообразные яркие миры и сразиться с различными боссами.

В комментариях к трейлеру на YouTube пользователи выразили довольно умеренное отношение к проекту, назвав его слабой имитацией Cuphead. Отметим, что сами разработчики не скрывали, что черпали вдохновение из творчества StudioMDHR Entertainment.

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