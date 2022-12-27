Эмулятор RPCS3 теперь поддерживает запуск всех игр для консоли PlayStation 3

На эмуляторе RPCS3 теперь можно запускать все игры для консоли PlayStation 3.

Разработчики эмулятора сообщили, что добились большого успеха и научили эмулятор воспроизводить все доступные для консоли игры.

Эмулятор с исходным кодом можно установить на Windows, Linux, macOS или FreeBSD, и теперь пользователи могут на этих системах играть в игры для PlayStation 3.

При этом отмечается, что только 67,98% игр для PlayStation 3 запускаются нормально, остальные могут работать с ошибками и различными проблемами.