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Эмулятор RPCS3 теперь поддерживает запуск всех игр для консоли PlayStation 3

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

На эмуляторе RPCS3 теперь можно запускать все игры для консоли PlayStation 3.

Разработчики эмулятора сообщили, что добились большого успеха и научили эмулятор воспроизводить все доступные для консоли игры.

Эмулятор с исходным кодом можно установить на Windows, Linux, macOS или FreeBSD, и теперь пользователи могут на этих системах играть в игры для PlayStation 3.

При этом отмечается, что только 67,98% игр для PlayStation 3 запускаются нормально, остальные могут работать с ошибками и различными проблемами.

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