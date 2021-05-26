Эмулятор Dolphin работает в два раза быстрее на Mac M1 по сравнению с Intel

Чип Apple M1 существует уже некоторое время, и на данный момент известно, что он невероятно хорошо работает в различных ситуациях. С момента появления первых Mac на M1 в прошлом году команда Dolphin — популярного эмулятора Nintendo GameCube и Wii — работала над поддержкой Mac M1.

Теперь ранние тесты, проведенные разработчиками Dolphin, показывают, что он работает в два раза быстрее на M1 по сравнению с некоторыми Intel Mac.

Эмуляция игр со старых консолей, таких как GameCube и Wii, может показаться простой, но процесс довольно сложный и требует мощного оборудования. Во-первых, команде уже удалось запустить несколько игр с помощью Dolphin Emulator на компьютерах Mac M1 только с уровнем перевода Rosetta 2, который позволяет пользователям запускать приложения, скомпилированные для процессоров Intel на платформе Apple Silicon.

Даже несмотря на то, что приложения, работающие через Rosetta 2, не достигают максимальной производительности, обеспечиваемой чипом M1, результаты были весьма впечатляющими. Большинство игр работали хорошо, а общая производительность была лучше, чем на MacBook Pro 2018 года с процессором Intel Core i7.

Dolphin на Intel MacBook Pro может запускать Super Smash Bros со скоростью 71 кадр / с, в то время как Mac M1 запускает ту же игру со скоростью 79 кадр / с. В других играх, таких как Star Wars Rogue Squadron II, разница в производительности была еще более заметной: всего 16 кадров в секунду на Intel MacBook Pro против 49 кадров в секунду на Mac M1 с Rosetta 2.

Но как насчет запуска эмулятора изначально? Поскольку Dolphin Emulator полагается на JIT-компиляцию, перекомпиляция его для M1 и 64-битной архитектуры ARM была намного сложнее — но не невозможной. Еще раз используя Super Smash Bros в качестве примера, игра работает со скоростью 120 кадров в секунду с собственной версией Dolphin на M1 Mac.

Все еще не идеально, так как в версии Dolphin для ARM еще предстоит реализовать некоторые вещи. Тем не менее результаты были лучше, чем на большинстве Intel Mac. Однако еще более впечатляющим является энергоэффективность архитектуры ARM. Как показали разработчики, эмулятор M1 может отображать 8,94 кадра при мощности одного ватта, в то время как Intel MacBook Pro отображает 1,38 кадра на ватт.

Этого нельзя отрицать. Аппаратное обеспечение macOS M1 надрывает серьезную задницу. Он полностью уничтожает Intel MacBook Pro двух с половиной лет назад, который был более чем в три раза дороже его цены, при этом оставаясь в пределах досягаемости ARM для мощного настольного компьютера. Мы были так впечатлены, что решили сделать второй график, чтобы выразить это.

Эффективность практически зашкаливает. По сравнению с абсолютным чудовищем настольного ПК, он потребляет менее 1/10 энергии при обеспечении ~ 65% производительности. А плохой Intel MacBook Pro просто не может сравниться.

На данный момент нативная версия приложения Dolphin Emulator для M1 доступна только как версия для разработчиков. Вы можете найти более подробную информацию о ранних тестах с Dolphin Emulator на M1 Mac здесь.