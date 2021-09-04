EMUI 12 и HarmonyOS 3.0 будут запущены в октябре

2 июня китайский производственный гигант Huawei выпустил собственную операционную систему HarmonyOS 2. С тех пор компания выпускает это обновление для миллионов смартфонов Huawei и Honor. На данный момент это обновление установлено более чем на 100 миллионах единиц и более чем 90 моделях. Однако все эти агрегаты — китайские модели.

Тем не менее, похоже, что для пользователей по всему миру готовятся хорошие новости. Согласно недавнему отчету, конференция разработчиков Huawei (HDC.Together 2021) будет проходить в Баскетбольном центре Дунгуань с 22 по 24 октября. Напомним, что HarmonyOS 2и EMUI 11 были впервые анонсированы на этом мероприятии в прошлом году. Таким образом, есть сообщения, что на этом мероприятии может быть запущен HarmonyOS 3.0, а также EMIUI 12. Кроме того, есть предположения, что компания может впервые выпустить HarmonyOS для некитайских пользователей. Конечно, Huawei, скорее всего, также поделится последними разработками в области HMS Core 6.0 и умных решений.

В настоящее время HarmonyOS 2 уже имеет другую версию обновления, HarmonyOS 2.1. Это обновление будет предустановлено на nova 9, а серия Huawei P50 получит его в конце этого месяца. Что касается HarmonyOS 3.0, все, что у нас есть, — это только слухи и предположения. Фактически, его появление на октябрьском мероприятии остается лишь предположением. Однако для EMUI 12 эта система действительно существует и действительно появилась на официальном сайте Huawei. Фактически, Huawei nova 8, который компания выпустила в России в прошлом месяце, поставляется с EMUI 12.

EMUI 12 основные функции

Huawei недавно раскрыла, что основные функции системы EMUI 12. Это простой дизайн пользовательского интерфейса, богатые анимационные эффекты, гибкая настройка веса шрифта, новая панель управления, новый центр уведомлений, оборудование + интеллектуальная совместная работа, распределенная файловая система, видеозвонки между устройствами (MeeTime), улучшенная производительность и повышенная безопасность. защита.