Emperion показала смартфон на Windows 10 on ARM с поддержкой Android

Emperion показала смартфон на Windows 10 on ARM с поддержкой Android19.02.2020 23:17
Emperion выпустит уникальный смартфон Nebulus, который будет работать под управлением ОС Windows 10 on ARM, при этом через него нельзя будет совершать обычные звонки.
По заявлению разработчика, в основе аппарата будет лежат ARM-процессор. Им станет разогнанный Snapdragon 845.
Также будет поддержка LTE, а это позволит совершать звонки через мессенджеры, но делать вызовы через сотовую связь пользователь не сможет.
Новый аппарат разрабатывался при поддержке компании Microsoft, а сама операционная система Windows 10 on ARM позволит запускать приложения, разработанные для Android и Windows, причем утверждается что на смартфоне будут работать как десктопные программы, так и установленные через магазин приложения от Microsoft.
Смартфон Emperion Nebulus будет еще подключаться к монитору и использоваться как компьютер, а также аппарат получит поддержку карт памяти до 2 ТБ.
Модель планируют продавать через веб-сайт Emperion. Стоимость будущего смартфона, а также его полные характеристики пока не раскрывают.
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