Emperion показала смартфон на Windows 10 on ARM с поддержкой Android

Emperion выпустит уникальный смартфон Nebulus, который будет работать под управлением ОС Windows 10 on ARM, при этом через него нельзя будет совершать обычные звонки.

По заявлению разработчика, в основе аппарата будет лежат ARM-процессор. Им станет разогнанный Snapdragon 845.

Также будет поддержка LTE, а это позволит совершать звонки через мессенджеры, но делать вызовы через сотовую связь пользователь не сможет.

Новый аппарат разрабатывался при поддержке компании Microsoft, а сама операционная система Windows 10 on ARM позволит запускать приложения, разработанные для Android и Windows, причем утверждается что на смартфоне будут работать как десктопные программы, так и установленные через магазин приложения от Microsoft.

Смартфон Emperion Nebulus будет еще подключаться к монитору и использоваться как компьютер, а также аппарат получит поддержку карт памяти до 2 ТБ.

Модель планируют продавать через веб-сайт Emperion. Стоимость будущего смартфона, а также его полные характеристики пока не раскрывают.