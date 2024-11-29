Эмодзи кроссовок Apple стали реальной парой обуви за 220 долларов

Художник и дизайнер Хосе Вонг создал настоящие кроссовки, вдохновлённые эмодзи из ОС Apple, под названием «The Shoe 1». Их цена составляет 219,90 долларов, а доступные размеры варьируются от 5 (36,6) до 12 (46,5).

Основой для дизайна послужили кроссовки New Balance 574, которые носил Стив Джобс.

В версии Вонга логотип New Balance заменён на два параллельных штриха. Кроссовки выполнены из нубука и воздухопроницаемой сетки, а лёгкая подошва сделана из EVA-пены.

На стельке имеется оттиск внутренних компонентов iPhone, а минималистичная упаковка дополнена надписью «Designed by Josewong in China». Кроссовки можно приобрести онлайн.