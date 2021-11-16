Емкость аккумулятора Samsung Galaxy A33 раскрыта в результате сертификации

Предстоящий Galaxy A33 в новостях с конца сентября. За последние несколько дней мы узнали больше об этом смартфоне, в том числе о его дизайне. Сегодня мы узнаем о его аккумуляторе.

По данным GalaxyClub , Galaxy A33 был сертифицирован организацией Safety Korea . Согласно сертификации, телефон будет оснащен батареей емкостью 5000 мАч (номинальной емкостью 4885 Ач) с номером модели EB-BA336ABY. Эта батарея производится компанией Ningde Amperex Technology Limited в Китае.

Другими словами, емкость аккумулятора Galaxy A33 будет идентична емкости его предшественника Galaxy A32. Хотя скорость зарядки на данный момент остается загадкой, мы можем ожидать, что телефон будет поддерживать стандартную адаптивную быструю зарядку Samsung мощностью 15 Вт.

По дизайну телефон будет напоминать грядущий Galaxy A53 . Однако вместо дырокола на нем будет вырез в виде капли росы. В любом случае он будет доступен в аналогичных цветах: черном, белом, голубом и оранжевом.

Интересно, что, несмотря на то, что это бюджетный смартфон, в нем не будет разъема для наушников 3,5 мм. Кроме того, он будет оснащен 6,4-дюймовым дисплеем. Предполагается, что он сохранит панель FHD + AMOLED от своего предшественника.

В отличие от Galaxy A32 , Galaxy A33 выйдет только в варианте 5G. Наконец, на задней панели будет установлена ​​четырехкамерная камера, но нам еще предстоит узнать подробности о датчиках.

По слухам, Samsung выпустит Galaxy A33 в начале 2022 года.