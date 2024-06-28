Согласно данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, в стране насчитывается около 350 миллионов электросамокатов.

О том, что электросамокаты в Китае станут проблемой для автопилота Tesla заявил руководитель отдела автономного вождения компании Xpeng, Ли Лиюнь.

По его словам, которые цитирует CnEVPost, в Китае отсутствует достаточное количество велодорожек, и владельцы электросамокатов часто передвигаются по автомобильным дорогам, что может стать помехой для корректной работы автопилота Tesla.

Ли Лиюнь заявил, что дорожные условия в Китае гораздо сложнее, чем в США, и отметил острую нехватку выделенных полос для самокатов и велосипедов. Это может создавать проблемы для автопилота Tesla, так как электроскутеры будут перемещаться по дорогам общего пользования, мешая автоматической системе вождения.

Представители Xpeng также упомянули, что их собственная система автоматического пилотирования разработана с учетом сложных дорожных условий.

Они провели испытания своей системы в городах, где много двухколесного транспорта, таких как Наньнин, Гуанчжоу, Куньмин и Наньчан.