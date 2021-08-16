Электросамокаты Ola S1 и S1 Pro запущены в Индии

Ola Electric выпустила на рынок Индии долгожданный двухколесный электрический скутер. Ola S1 имеет стартовую цену 99 999 фунтов стерлингов (~ 1348 долларов США), в то время как цена обновленной Ola S1 Pro начинается с 1,29 999 фунтов стерлингов (~ 1753 доллара США).

Фирма заявляет, что электронные скутеры спроектированы в Индии для всего мира и обеспечат потребителю наилучшие впечатления от использования самоката. Поставки только что выпущенного скутера начнутся в октябре.

Что касается функций, то есть 7-дюймовый сенсорный небьющийся дисплей. Он оснащен восьмиядерным процессором с 3 ГБ оперативной памяти. Функции устройства включают геозону, предупреждение о краже, подключение по Bluetooth, GPS и Wi-Fi, четыре «настроения» для звука, реверсивный режим и встроенные динамики. S1 Pro дополнительно оснащен круиз-контролем, системой удержания на холме и бортовой навигацией.

Спереди есть моноамортизатор, спереди и сзади дисковые тормоза и очень широкие шины 110/70-R12 MRF. Самокат не имеет ключа и использует бесключевую разблокировку, которая распознает, когда вы приближаетесь к нему, и блокирует, когда вы уходите. Его также можно заблокировать или разблокировать с помощью экрана на самокате или через мобильное приложение.

Приложение Ola Electric также предлагает оповещения об уровне заряда батареи и состоянии здоровья, а также позволяет записаться на прием из приложения для обслуживания на дому. Компания также создала новую операционную систему для автомобиля под названием Ola MoveOS. Он приводится в действие «двигателем Hyperdrive», максимальная выходная мощность которого составляет 8,5 кВт. Говорят, что S1 развивает максимальную скорость 90 км / ч, в то время как Ola S1 Pro развивает максимальную скорость 115 км / ч и может разгоняться от 0 до 40 км / ч за 3,6 секунды и 3 секунды соответственно.

Компания заявила, что Ola S1 может предложить запас хода в 121 километр, в то время как дальность модели Pro оценивается в 181 километр. Это выше, чем у других электрических двухколесных транспортных средств, которые в настоящее время продаются в Индии. Ola предоставит портативное зарядное устройство на 750 Вт, и компания также создает свою сеть «Hypercharger» по всей Индии, позволяя пользователям восстановить около 75 километров запаса хода всего за 15 минут.

Источник — Astera.