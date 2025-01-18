Электронные дневники стали объектом мошенничества в России

Мошенники начали обманывать школьников через электронные дневники.

Специалисты по кибербезопасности предупреждают о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники воруют деньги и данные у школьников, используя электронные журналы.

Мошенники представляются учителями или директорами школ и звонят родителям или детям, утверждая, что необходимо обновить информацию в электронном журнале.

По словам эксперта Алексея Максакова, мошенники используют данные работников школ и технологии дипфейков. Они предупреждают детей, что будут звонить из школы, а затем пытаются получить коды из СМС-сообщений.

Эти коды позволяют восстанавливать доступ к аккаунтам на портале госуслуг, что может привести к краже данных банковских счетов родителей.

В МВД России уже зафиксировано множество подобных случаев. Специалисты советуют родителям и школьникам быть внимательными и перепроверять информацию, поступающую по телефону. В случае сомнений стоит уточнять запрашиваемую информацию у представителей учебного заведения.