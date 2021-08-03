С 2019 года, когда был выпущен Revolt RV400 (вместе с RV300), электрический мотоцикл пользовался огромным покровительством. Пандемия коронавируса сильно повлияла на прекращение поставок, поскольку возникли трудности с встречей, особенно на мировом рынке.

Одной из сильных сторон RV400 была его скорость по сравнению с существующими скутерами. RV400 развивает максимальную скорость 85 км/ ч, что ставит его на первое место среди электрических мотоциклов, предназначенных для городского использования. Это почти в два раза быстрее, чем у электросамокатов на рынке. RV400 имеет приличный запас хода по городу — 156 км (97 миль), и, в отличие от RV300, его распродажи были быстро проданы после запуска.

Неизвестно, сколько единиц Revolt RV400 было продано, но компания вводит в семейство недорогую модель — RV1. Revolt прекратит производство RV300 с выпуском новой модели. Поскольку Индия, мировой лидер в производстве мотоциклов, продолжает расширять свои мощности до электрических мотоциклов, RV1 станет первым полностью произведенным электрическим мотоциклом Revolt в Индии. Компания начнет производство RV1 к январю 2022 года. Revolt не предоставила подробную информацию о ценах на новый RV1, но, по прогнозам, он будет стоить около 75 000 индийских рупий (1008 долларов США).

Модель RV300 уже закуплена сетью пиццерий Dominos в Индии. В настоящее время Revolt импортирует некоторые компоненты своих электрических мотоциклов из Китая, но агрессивно проводит политику постепенной интеграции местных материалов до тех пор, пока к декабрю 2021 года не станет полностью достаточным.

Индустрия электромобилей в Индии продолжает массово расти, при этом центральные и региональные правительства предоставляют огромные стимулы для производителей и потребителей. Недавно на европейский рынок поступила первая партия электровелосипедов индийского производства. Еще неизвестно, смогут ли усилия Индии вытолкнуть Китай с высокой позиции мирового лидера на рынке двухколесных электромобилей.

Источник — Astera.