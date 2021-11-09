Электромобили в Индии могут подешеветь через два года

Министр транспорта Союза Нитин Гадкари во время вебинара, организованного Фондом устойчивого развития, сказал, что электромобили будут стоить столько же, сколько автомобили с бензином в следующие два года. Это будет благодаря стимулам, связанным с производством, предоставленным правительством Индии. Установка портов для зарядки электромобилей на заправочных станциях и основных автомагистралях также внесет большой вклад.

Заявление весьма значимо, учитывая, что электромобили еще не набирают обороты с точки зрения продаж. Недавний отчет показал, что в 2020-2021 финансовом году на долю электромобилей приходилось только 1,3% продаж автомобилей в Индии. Но снижение стоимости транспортных средств на новых источниках энергии в сочетании с увеличением производства должно значительно увеличить их продажи.

В Индии уже запланировано 30% продаж электромобилей для частных автомобилей, 70% для коммерческих автомобилей, 40% для автобусов и 80% для двух- и трехколесных транспортных средств. Теперь Гадкари говорит, что правительство не только сосредотачивается на проникновении электромобилей в страну, но и на том, чтобы зарядные станции для электромобилей получали энергию из возобновляемых источников, а не из угля (через 91 автомобиль ).

«В течение двух лет стоимость электромобилей снизится до уровня, сопоставимого с их бензиновыми вариантами. Уже сейчас GST составляет всего 5 процентов на электромобили, и стоимость литий-ионных батарей также снижается», — сказал Гадкари. «Кроме того, правительство уже разработало политику, разрешающую бензоколонкам устанавливать станции зарядки электромобилей. Через два года в Индии будет много зарядных станций».

Источники — Astera.