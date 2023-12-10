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Электрокары Tesla будут сами звонить 911 в случае аварии

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Tesla планирует выпустить обновление прошивки для своих электромобилей до конца текущего года, которое включит функцию автоматического дозвона в службу спасения по номеру 911 в случае аварии. Помимо этой функции, обновление также принесет поддержку Apple Podcasts, поддержку Bluetooth-гарнитур для задних рядов и другие нововведения.

Apple Podcasts станет вторым сервисом Apple, который будет поддерживаться в Tesla. Ранее компания уже интегрировала Apple Music в свою мультимедийную платформу.

Издание The Verge сообщает, что Tesla объявила о дополнительных функциях после жалобы пользователя в социальной сети на предполагаемое обновление. Прошлые рождественские обновления в Tesla добавили интеграцию со Steam, а также TikTok и игру Sonic the Hedgehog.

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