Главная » Новости

Электрокар Volkswagen ID.3 вспыхнул как факел сразу после зарядки

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 97 Опубликовано

Volkswagen недавно вышел на рынок электрокаров, но судя по новостям у немецкой компании это вышло не очень удачно.

В Нидерландах владелец электрокара Volkswagen ID.3 лишился своего автомобиля, он сгорел на улице рядом с зарядкой, к которой автомобиль был подключен.

От возгорания Volkswagen ID.3 пострадал и рядом припаркованный электрический Nissan Leaf, при этос сообщается, что люди не пострадали.

Как сообщают местные СМИ, владелец Volkswagen ID.3 отключила автомобиль от зарядки, усадила в салон своего ребенка и уже хотела занять место водителя как автомобиль начал дымится. Ребенок и женщина не пострадали от возгорания, но в компании Volkswagen уже отреагировали на происшествие и пообещали разобраться в причине возгорания.

Volkswagen Volkswagen ID.3
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов