Электрокар Volkswagen ID.3 вспыхнул как факел сразу после зарядки

Volkswagen недавно вышел на рынок электрокаров, но судя по новостям у немецкой компании это вышло не очень удачно.

В Нидерландах владелец электрокара Volkswagen ID.3 лишился своего автомобиля, он сгорел на улице рядом с зарядкой, к которой автомобиль был подключен.

От возгорания Volkswagen ID.3 пострадал и рядом припаркованный электрический Nissan Leaf, при этос сообщается, что люди не пострадали.

Как сообщают местные СМИ, владелец Volkswagen ID.3 отключила автомобиль от зарядки, усадила в салон своего ребенка и уже хотела занять место водителя как автомобиль начал дымится. Ребенок и женщина не пострадали от возгорания, но в компании Volkswagen уже отреагировали на происшествие и пообещали разобраться в причине возгорания.

