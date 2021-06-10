Electronic Arts заявляет, что хакеры украли исходный код

Electronic Arts заявила в четверг, что хакерам удалось украсть исходный код и другие программные инструменты у гиганта видеоигр, но атака вряд ли повлияет на геймеров или бизнес-операции.

EA, производитель популярных игр, таких как Battlefield, признал нарушение после сообщения Vice Media о том, что злоумышленники скрылись с кодом, используемым для игр, включая FIFA 21 и движок Frostbite, на котором работают некоторые игры EA.

«Мы расследуем недавний инцидент вторжения в нашу сеть, когда было украдено ограниченное количество исходного кода игры и связанных инструментов», — сказал представитель EA в заявлении по электронной почте.

«К данным игроков не было доступа, и у нас нет оснований полагать, что существует какой-либо риск для конфиденциальности игроков. После инцидента мы уже внесли улучшения в безопасность и не ожидаем, что это повлияет на наши игры или наш бизнес».

EA заявила, что «активно работает с представителями правоохранительных органов и другими экспертами в рамках текущего уголовного расследования».

Vice сообщил, что хакеры хвастались атакой на подпольные интернет-форумы, в одном сообщении сообщалось, что «у вас есть полная возможность использовать все сервисы EA».

Согласно отчету, хакеры рекламировали украденное программное обеспечение для продажи на различных форумах в дарквебе.

Эти новости последовали за волной громких кибератак в последние месяцы, включая несколько атак с использованием программ-вымогателей на промышленные компании и медицинские учреждения, а также нарушения государственных и некоммерческих сетей, приписываемые шпионским усилиям.

Нападение на EA приходит как основные видео игры производители были настроены на участие в ежегодной выставке Electronic Entertainment Expo (E3) проходит практически начиная субботу в связи с пандемией.