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Electronic Arts рассказала о новых подробностях о The Sims 5

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Корпорация Electronic Arts представила подробности новой части The Sims 5, которая имеет кодовое название Project Rene.

Особенностью этой игры станет ее условно-бесплатная модель, что позволит пользователям ознакомиться с ней без необходимости подписок, внутриигровых покупок и оплаты ресурсов. Об этом сообщается в видеоролике, опубликованном на официальном YouTube-канале The Sims.

Electronic Arts рассказала о новых подробностях о The Sims 5

Вице-президент компании, Линдси Пирсон, подчеркнула важность того, чтобы игра была максимально доступной для игроков, чтобы те могли легко делиться своими впечатлениями и историями с друзьями.

Также она отметила, что в начальной версии The Sims 5 не будет такого разнообразия возможностей, как в The Sims 4, для которой было выпущено множество дополнений и обновлений. Однако Electronic Arts планирует активно создавать новый контент для этой игры. В частности, в планах компании внедрение динамической погоды, которая уже присутствует в других версиях The Sims.

Напомним, что пока официальная дата выпуска проекта остается неизвестной.

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