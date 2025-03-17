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Elecom начала принимать заказы на портативный натриево-ионный аккумулятор

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Компания Elecom анонсировала новый натриево-ионный аккумулятор Na+ Sodium-Ion Mobile Battery ёмкостью 9000 мАч, который, по её словам, является первым в мире аккумулятором потребительского уровня на основе натрия.

В отличие от литий-ионных, этот аккумулятор использует более доступный и безопасный натрий, что делает его экологически чистым.

Одно из главных преимуществ нового аккумулятора — устойчивость к экстремальным температурам. Он может работать при температуре от -35°C до 50°C, что делает его идеальным для использования на улице в сложных условиях.

Кроме того, натриево-ионные аккумуляторы считаются более безопасными и имеют срок службы до 5000 циклов зарядки.

Аккумулятор поддерживает быструю зарядку через USB-C с мощностью до 45 Вт и имеет порт USB-A на 18 Вт. Несмотря на вес в 350 г, он компактный (87×31×106 мм) и способен зарядить смартфон с ёмкостью 1800 мАч примерно в 2,9 раза.

Elecom предлагает его в чёрном и светло-сером цветах по цене 9980 иен (около 68 долларов). Предзаказ уже открыт, но ограничен тремя штуками на покупателя. Дата выхода на международный рынок пока неизвестна.

Elecom начала принимать заказы на портативный натриево-ионный аккумулятор

 

Elecom
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