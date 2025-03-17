Elecom начала принимать заказы на портативный натриево-ионный аккумулятор

Компания Elecom анонсировала новый натриево-ионный аккумулятор Na+ Sodium-Ion Mobile Battery ёмкостью 9000 мАч, который, по её словам, является первым в мире аккумулятором потребительского уровня на основе натрия.

В отличие от литий-ионных, этот аккумулятор использует более доступный и безопасный натрий, что делает его экологически чистым.

Одно из главных преимуществ нового аккумулятора — устойчивость к экстремальным температурам. Он может работать при температуре от -35°C до 50°C, что делает его идеальным для использования на улице в сложных условиях.

Кроме того, натриево-ионные аккумуляторы считаются более безопасными и имеют срок службы до 5000 циклов зарядки.

Аккумулятор поддерживает быструю зарядку через USB-C с мощностью до 45 Вт и имеет порт USB-A на 18 Вт. Несмотря на вес в 350 г, он компактный (87×31×106 мм) и способен зарядить смартфон с ёмкостью 1800 мАч примерно в 2,9 раза.

Elecom предлагает его в чёрном и светло-сером цветах по цене 9980 иен (около 68 долларов). Предзаказ уже открыт, но ограничен тремя штуками на покупателя. Дата выхода на международный рынок пока неизвестна.