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Elago сделала беспроводную зарядку в виде Game Boy для iPhone на базе MagSafe

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Elago, известный производитель аксессуаров для электроники, порадовал фанатов ретро-игр и владельцев iPhone, выпустив уникальную беспроводную зарядку.

Elago сделала беспроводную зарядку в виде Game Boy для iPhone на базе MagSafe

Новинка, названная Elago MagSafe MS W5, имеет форму классической ретро-консоли Game Boy и основана на технологии MagSafe, разработанной Apple.

Хотя зарядка MagSafe не считается самым эффективным способом зарядки iPhone, эта новинка от Elago позволяет проникнуться ностальгическими чувствами.

Elago сделала беспроводную зарядку в виде Game Boy для iPhone на базе MagSafe

Несмотря на то, что кнопки и переключатели на зарядке не имеют функциональности и служат лишь для декоративных целей, «очарование» беспроводной зарядки неоспоримо.

Elago MagSafe MS W5 доступна по цене $ 25,99 на популярной онлайн-платформе Amazon (кабель в комплект не входит). Это относительно доступный способ добавить немного ретро-стиля в повседневную зарядную рутину. Более того, данная зарядка совместима как с технологией MagSafe для iPhone, так и с новым стандартом Qi2, используемым в Android-устройствах.

Elago сделала беспроводную зарядку в виде Game Boy для iPhone на базе MagSafe

 

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