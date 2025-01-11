Эксперты ждут снижение поставок iPhone и доли Apple в КНР в 2025 году

Apple планирует поставить около 220 миллионов iPhone в 2024 году и 220–225 миллионов в 2025 году, что ниже ожидаемых 240 миллионов. На фоне этих прогнозов акции компании упали на 2,4%.

Эксперты ожидают снижение поставок iPhone и доли Apple на китайском рынке в 2025 году. Основные причины — акцент компании на устройства с eSIM и недостаточный интерес к функции искусственного интеллекта Apple Intelligence.

По данным CNBC и аналитика Мин-Чи Куо из KGI Securities, Apple проявляет осторожность в планировании производства iPhone на 2025 год. Ожидается, что, несмотря на запуск модели iPhone SE 4, поставки iPhone могут сократиться на 6% по сравнению с прошлым годом.

Куо также отметил, что новые модели iPhone могут столкнуться с проблемами спроса из-за своего тонкого дизайна, поддерживающего только eSIM, которая не очень популярна в Китае.

В декабре 2024 года общий объем поставок смартфонов в стране остался на уровне прошлого года, но продажи iPhone упали на 10–12%.