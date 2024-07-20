Эксперты заявили: на полное восстановление после глобального IT-сбоя потребуются недели

Огромный сбой в работе компьютеров с Windows произошел во всем мире, и его полное восстановление может занять несколько недель, сообщают эксперты и газета Guardian.

По данным Guardian, в пятницу вечером сервисы начали постепенно восстанавливаться после катастрофического сбоя, который привел к хаосу во всем мире. Однако эксперты предупреждают, что полное восстановление может занять несколько недель.

Эксперты, опрошенные Guardian, отмечают, что многие компании не были должным образом готовы к таким кризисным ситуациям, когда часть программного обеспечения перестает работать.

Специалисты уверены, что подобные сбои еще возможны, поэтому компаниям необходимо защититься и сделать резервные копии необходимых данных.

Всемирный технический сбой начался 19 июля утром и затронул операторов связи, СМИ, банки и авиакомпании по всему миру. Причиной таких масштабных сбоев стало неудачное обновление в программе CrowdStrike, которое отключило компьютеры и серверы от сети, заставляя их застревать в цикле восстановления и бесконечной загрузке.

В самой Microsoft говорят, что проблема может быть решена при перезагрузке ПК не менее 15 раз.