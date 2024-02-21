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Эксперты запустили тревогу: вирусы Anatsa на Android оказались троянами

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Все упомянутые в отчете приложения были удалены из Google Play, что сообщили представители американской компании.

Было добавлено, что защита от вредоносного ПО осуществляется Google Play Protect, которая доступна на Android-устройствах по умолчанию.

Пользователи Android-смартфонов были подвергнуты мошенничеству, когда зараженные вирусами приложения были использованы для обмана. Издание BleepingComputer сообщило о кампании Anatsa, связанной с распространением банковского трояна, который наносил ущерб пользователям.

Некоторые из этих вредоносных программ стали очень популярными и даже попали в топ-списки приложений Google Play. Например, Phone Cleaner – File Explorer, PDF Reader: File Manager и другие утилиты оказались среди них. Они были скачаны сотнями тысяч раз, достигнув минимум 150 тысяч загрузок.

Специалисты отметили, что эти программы запрашивали специальные разрешения, чтобы получить доступ к системе.

После активации троянского программного обеспечения хакеры могли удаленно управлять приложениями и похищать личные данные пользователей. Больше всего пострадали пользователи из Великобритании, Германии, Испании, Словакии, Словении и Чехии.

Компания ThreatFabric настоятельно рекомендовала пользователям избегать загрузки приложений от неизвестных разработчиков и ограничивать количество предоставленных разрешений для программ.

Это важные меры предосторожности, которые помогут защитить устройства от вредоносных программ и обезопасить личные данные.

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