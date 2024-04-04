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Эксперты в РФ провели анализ и сообщили о резком снижении цены iPhone 15 Pro

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В России флагманский iPhone 15 Pro стал значительно дешевле. Стоимость этой модели смартфона Apple снизилась на 30%.

Согласно информации портала Hi-Tech Mail.ru, ранее iPhone 15 Pro продавался в России за 150-170 тыс. рублей, но теперь его можно приобрести за 105 тыс. рублей и даже дешевле.

В некоторых случаях цена составляет 98 тыс. рублей. Однако, стоимость может вновь увеличиться, так как с 1 апреля в России электроника подорожала в среднем на 15-20% из-за изменения порога беспошлинных покупок.

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