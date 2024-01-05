Главная » Новости

Эксперты в РФ нашли ключевые уловки мошенников в новогодние праздники

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

В праздничные дни, особенно в новогодние, мошенники активно атакуют счета клиентов, когда они менее бдительны. Мошенники постоянно меняют схемы обмана, но цели остаются неизменными.

Важно быть бдительными и не сообщать личную информацию, включая банковские данные. Большинство атак связаны с фальшивыми акциями, подарками, праздниками и билетами в театр и кино. Мошенники могут представляться операторами связи и просить доступ в личные аккаунты.

Они также могут создавать фальшивые сайты, предлагающие скидки и услуги. Важно быть осторожными при покупке билетов на культурные мероприятия.

Мошенники нацелены на всех категории клиентов, но чаще всего атакуют активных пользователей в возрасте 30-40 лет. В третьем квартале 2023 года банки отразили 10,8 млн атак, но мошенникам удалось провести 288,8 тыс. операций без согласия клиентов.

В новогодние праздники стоит быть осторожными с горящими турами, пособиями, бонусами от банков и лотерейными выигрышами.

Мошенники также используют новые методы, такие как QR-коды, чтобы снять наличные. Важно помнить, что принципы мошенников и цели остаются неизменными.

Источник: РГ. 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.