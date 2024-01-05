Эксперты в РФ нашли ключевые уловки мошенников в новогодние праздники

В праздничные дни, особенно в новогодние, мошенники активно атакуют счета клиентов, когда они менее бдительны. Мошенники постоянно меняют схемы обмана, но цели остаются неизменными.

Важно быть бдительными и не сообщать личную информацию, включая банковские данные. Большинство атак связаны с фальшивыми акциями, подарками, праздниками и билетами в театр и кино. Мошенники могут представляться операторами связи и просить доступ в личные аккаунты.

Они также могут создавать фальшивые сайты, предлагающие скидки и услуги. Важно быть осторожными при покупке билетов на культурные мероприятия.

Мошенники нацелены на всех категории клиентов, но чаще всего атакуют активных пользователей в возрасте 30-40 лет. В третьем квартале 2023 года банки отразили 10,8 млн атак, но мошенникам удалось провести 288,8 тыс. операций без согласия клиентов.

В новогодние праздники стоит быть осторожными с горящими турами, пособиями, бонусами от банков и лотерейными выигрышами.

Мошенники также используют новые методы, такие как QR-коды, чтобы снять наличные. Важно помнить, что принципы мошенников и цели остаются неизменными.

Источник: РГ.