Эксперты США назвали вещи, которые нельзя рассказывать ИИ

В США эксперты предупреждают о рисках использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) и дают советы, как защитить себя от киберпреступников.

Службы ИИ могут анализировать данные, но мошенники также могут использовать их в своих интересах, пишет со ссылкой на USA Today издание РГ.

Одно из главных правил — не делиться конфиденциальной информацией с ИИ.

К таким данным относятся пароли, личные данные, финансовая информация, медицинские сведения и рабочие документы.

Также не следует сообщать ответы на проверочные вопросы и персональные данные других людей. Кроме того, не рекомендуется загружать фотографии, содержащие личные данные.

Важно помнить, что инструменты ИИ не обеспечивают безопасность данных, и любая предоставленная информация может быть использована в преступных целях.