Эксперты сравнили iPhone 11 Pro и iPhone 3GS

В свое время iPhone 3GS был хитом, потому что это первый iPhone с 32 ГБ памяти. С появлением Apple Store вместе с iPhone 3 годом ранее стало ясно, что 16 ГБ не помогут. Даже в Китае продажи iPhone 3GS были массовыми. 31 октября 2009 года первые официальные продажи этого смартфона состоялись в Apple Store в Санлитуне, Пекин. В тот день было полное отключение, и множество людей пытались купить это устройство.

Десять лет спустя серия iPhone 11, выпущенная Apple в прошлом году, превратилась в «аркадную». Аппаратная конфигурация и программные функции обоих смартфонов отличаются друг от друга. Если собрать два iPhone, разделенных десятью годами, можно более четко увидеть прогресс iPhone за последние десять лет.

В iPhone 3GS используется 3,5-дюймовый мультисенсорный экран с разрешением 480х320 пикселей. Благодаря компактному и гладкому корпусу, управление одной рукой не вызывает затруднений. IPhone 11 Pro, напротив, может похвастаться 5,8-дюймовым дисплеем. Разрешение составляет 1125 x 2436 пикселей, что значительно больше, чем десять лет назад. Хотя Apple увеличила размер дисплея, управление iPhone 11 Pro одной рукой по-прежнему круто.

Конечно, в iPhone 11 есть еще одно огромное улучшение — материал корпуса. В то время как iPhone 3GS имеет пластиковый корпус с грубой текстурой, в iPhone 11 Pro используется стеклянный корпус и средняя рамка из нержавеющей стали. Без сомнения, управлять iPhone 3GS проще одной рукой из-за его небольших размеров. Тем не менее, текстура и работоспособность всего iPhone 11 Pro — это огромный скачок по сравнению с 10 годами ранее.

Глядя на дисплей iPhone 3GS, можно увидеть массивную уродливую лицевую панель сверху и снизу. iPhone 11 Pro значительно улучшен благодаря использованию дисплея с надрезом. Кроме того, нижняя панель такая же тонкая, как и боковые стороны, это еще один плюс. Глядя на размеры лицевых панелей, кажется, что за десять лет практически ничего не изменилось. Разница (но не существенная) в толщине боковой панели в обоих устройствах.

В iPhone первого поколения (сеть 2G) и iPhone 3G второго поколения используется камера с разрешением 1,2 МП. Однако iPhone 3GS идет с апгрейдом, в нем используется 3,2-мегапиксельная камера от OmniVision. Он также добавляет функции видеосъемки и автофокусировки. Десять лет спустя iPhone 11 Pro по-прежнему использует эти функции. Однако давайте посмотрим на некоторые образцы изображений.

Видно, что даже в хорошо освещенной сцене фотографии, снятые iPhone 3GS, выглядят «старыми». Ясно видны низкие пиксели, отсутствие HDR и другие врожденные дефекты. Кроме того, в основных моментах его изображений часто встречаются недостатки. Детали нечеткие, а в темноте полностью теряется.

Напротив, iPhone 11 Pro справа, благодаря аппаратным преимуществам, таким как более высокие пиксели, оптическая стабилизация изображения и программная оптимизация, такая как интеллектуальный HDR и AI, общий вид фотографий даже лучше, чем у некоторых фотоаппаратов.

В условиях низкой освещенности качество изображения iPhone 3GS быстро ухудшается, что сопровождается большим количеством шумов. С iPhone 3GS забудьте о фотографировании в темноте, потому что то, что вас ждет, будет почти черной фотографией. Ведь iPhone 3GS не поддерживает так называемый «ночной режим», и в нем нет заполняющей вспышки. То, что можно фотографировать ночью, полностью зависит от «Божьей воли».

Верхний и нижний пределы возможностей записи iPhone 11 Pro намного выше. Даже в сценах с почти полным отсутствием естественного освещения iPhone 11 Pro полагается на программную оптимизацию «ночного режима». Он также может добиться записи, несмотря ни на что. Кроме того, есть задняя вспышка, которая может действовать как дополнительный источник света.

Что касается программного обеспечения, iPhone 3GS поставляется с предустановленной iPhoneOS 3 и обновлен до iOS 6.1.6. Новый плоский дизайн iOS 7 исключает iPhone 3GS из списка поддерживаемых устройств, поэтому iOS 6.1.6 также является последней версией iOS, поддерживаемой в истории iPhone 3GS.

В качестве «конечной точки» квазиматериализации мы смотрим на то, что предлагает iOS 6, и это действительно немного смущает. Вы получаете такие тонкости, как классическое скольжение для разблокировки звуковых эффектов, анимация скользящего затвора при открытии камеры и т. д.

Что касается процессора, iPhone 11 Pro поставляется с процессором Apple A13 Bionic (7 нм +). Однако в iPhone 3GS используется 65-нм чип Samsung APL0298C05. Думаю, многие люди не знают, что когда-либо существовал 65-нм техпроцесс.

Как и следовало ожидать, за последние 10 лет произошла значительная модернизация. Мы видим обновления почти во всех аспектах. От аппаратного обеспечения до программного обеспечения, от дизайна до дисплея — есть значительные улучшения. Десять лет — это знак, краткое изложение прошлого и снова видение будущего. Возможно, через десять лет мы вернемся к нынешнему iPhone 11 Pro.