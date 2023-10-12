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Эксперты советуют отключать службу геолокации на смартфоне

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Эксперты рекомендуют принять ряд мер для обеспечения конфиденциальности и безопасности при использовании смартфона.

Во-первых, следует отключить геолокацию, т.к. она предоставляет данные о местонахождении пользователя множеству приложений, которые могут использовать эту информацию не по назначению.

Во-вторых, необходим тщательный контроль за разрешениями, которые запрашивают установленные приложения. Необходимо предоставлять доступ только к необходимым ресурсам и данным.

В-третьих, рекомендуется отключить автообновление программ, так как это лишняя нагрузка на трафик и заряд аккумулятора.

Кроме того, не стоит использовать смартфон на максимальной яркости из-за возможного негативного влияния на зрение.

Очень важно внимательно ознакомиться с условиями пользовательских соглашений различных сервисов и сайтов. Необходимо понимать, как будут обрабатываться и храниться предоставляемые персональные данные.

Соблюдение этих рекомендаций позволит обезопасить свой смартфон и защитить конфиденциальность личной информации.

Источник: Прайм.

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