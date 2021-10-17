Эксперты составили список лучших телефонов стоимостью до $500 в 2021 году

Хотя флагманские телефоны с каждым годом дорожают, все больше и больше людей ищут более дешевый способ получить хороший смартфон. Бюджета в 500 долларов раньше было более чем достаточно, чтобы купить передовое устройство, но так ли это? Чем жертвуют производители, чтобы сделать качественный телефон за половину цены своего флагмана высокого класса? Это то, что мы собираемся узнать в этом списке лучших телефонов до 500 долларов.

Это лучшие телефоны до 500 долларов:

Apple iPhone 11 — лучший iPhone по цене

Samsung Galaxy A52 5G — лучший телефон Samsung по доступной цене

Google Pixel 5a — лучший телефон среднего класса

Motorola Edge (2021 г.) — новый парень на пороге

OnePlus 8 — телефон с отличным соотношением цены и качества

Зачем покупать флагманский телефон за 1000 долларов, если можно купить отличный телефон за половину этой цены? Что ж, все зависит от того, что вы ищете, но правда в том, что вам не нужно тратить все эти деньги, чтобы иметь устройство, которое прослужит вам долго. Телефоны стоимостью менее 500 долларов в этом списке будут оставаться отличными еще долгие годы, а некоторые из них настолько хороши, что даже представляют угрозу для своих более дорогих братьев и сестер с точки зрения продаж. Такие компании, как Samsung, также начали добавлять хорошие вещи в свои телефоны среднего класса, что может быть еще одним объяснением снижения продаж флагманских устройств Android. Что ж, за всем есть причина, но мы, клиенты, должны быть счастливы — это наше время, поэтому тратьте меньше на лучшее.