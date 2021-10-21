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Эксперты составили рейтинг смартфонов с лучшим временем автономной работы

Эксперты составили рейтинг смартфонов с лучшим временем автономной работы
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В этой статье вы найдете обзор телефонов, получивших наивысшие оценки в тестах аккумуляторов, а также некоторые ключевые сведения об их емкости аккумуляторов. Подборка разделена на две части: флагманские телефоны с лучшим временем автономной работы и бюджетные телефоны с лучшим временем автономной работы . Бюджетные телефоны могут не иметь таких быстрых чипов и впечатляющих камер, но они традиционно очень хорошо работают с точки зрения времени автономной работы.
Флагманские телефоны с лучшим временем автономной работы:
  • Apple iPhone 13 Pro Max  —  аккумулятор емкостью 4352 мАч, энергоэффективный процессор, почти 19 часов просмотра веб-страниц
  • Galaxy S20 +, S20 FE  —  аккумулятор 4500 мАч, 12+ часов просмотра веб-страниц
  • OnePlus 8  —  аккумулятор емкостью 4300 мАч, 12+ часов просмотра веб-страниц
  • Xiaomi Mi 10 Pro  —  аккумулятор 4500 мАч, 14+ часов просмотра веб-страниц
  • Samsung Galaxy S21 Ultra  —  аккумулятор на 5000 мАч, 16+ часов просмотра веб-страниц
Бюджетные телефоны с лучшим временем автономной работы:
  • Google Pixel 5a  — аккумулятор 4680 мАч, 15 часов просмотра веб-страниц
  • Motorola One Fusion +  —  аккумулятор на 5000 мАч, почти 15 часов просмотра веб-страниц
  • Samsung Galaxy A21s  —  аккумулятор на 5000 мАч, 15+ часов просмотра веб-страниц
  • Moto G Power  —  аккумулятор емкостью 5000 мАч, почти 16 часов просмотра веб-страниц
Источник
ASTERA
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