Эксперты составили рейтинг смартфонов с лучшим временем автономной работы

В этой статье вы найдете обзор телефонов, получивших наивысшие оценки в тестах аккумуляторов, а также некоторые ключевые сведения об их емкости аккумуляторов. Подборка разделена на две части: флагманские телефоны с лучшим временем автономной работы и бюджетные телефоны с лучшим временем автономной работы . Бюджетные телефоны могут не иметь таких быстрых чипов и впечатляющих камер, но они традиционно очень хорошо работают с точки зрения времени автономной работы.

Флагманские телефоны с лучшим временем автономной работы:

Apple iPhone 13 Pro Max — аккумулятор емкостью 4352 мАч, энергоэффективный процессор, почти 19 часов просмотра веб-страниц

Galaxy S20 +, S20 FE — аккумулятор 4500 мАч, 12+ часов просмотра веб-страниц

OnePlus 8 — аккумулятор емкостью 4300 мАч, 12+ часов просмотра веб-страниц

Xiaomi Mi 10 Pro — аккумулятор 4500 мАч, 14+ часов просмотра веб-страниц

Samsung Galaxy S21 Ultra — аккумулятор на 5000 мАч, 16+ часов просмотра веб-страниц Бюджетные телефоны с лучшим временем автономной работы: