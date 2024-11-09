Эксперты считают чехлы для смартфонов бессмысленными для большинства пользователей

Эксперты усомнились в целесообразности использования громоздких и «непробиваемых» чехлов для смартфонов. Согласно порталу GizmoChina, современные материалы, такие как Corning Gorilla Glass, керамика и сталь, делают устройства достаточно прочными, чтобы обойтись без громоздких защитных аксессуаров. Многие флагманские смартфоны также имеют защиту от воды и пыли с рейтингом IP68, что дополнительно снижает необходимость в тяжелых чехлах.

Кроме того, такие чехлы добавляют значительный вес и увеличивают габариты устройства, что неудобно при повседневном использовании. Эксперты отмечают, что бронебойные чехлы были разработаны для экстремалов и работников, которые сталкиваются с повышенными рисками, но для большинства пользователей обычные чехлы с базовой защитой вполне достаточно.

Таким образом, для обычных пользователей «бронированные» чехлы не являются необходимостью, и можно обойтись более легким и удобным вариантом, который не влияет на дизайн устройства.