Эксперты РОЦИТ выделили угрозу пяти мошеннических схем на YouTube

На YouTube мошенники начали обманывать пользователей с помощью комментариев, используя слабую модерацию платформы. Эксперты РОЦИТ выделили пять схем обмана, пишет Газета.ру.

Первая схема — криптовалютное мошенничество. Комментарии под видео о финансах выглядят как реальные истории успеха, и мошенники заманивают жертв на сторонние платформы, такие как Telegram или WhatsApp.

Вторая схема — ложные конкурсы и розыгрыши. Мошенники создают фальшивые аккаунты, которые копируют известных блогеров, и обещают призы за участие в акциях.

Третья схема — инвестиционные махинации, которые предлагают быстрый заработок под видео популярных финансовых блогеров. Люди, стремящиеся улучшить свое финансовое положение, становятся жертвами.

Четвёртая схема связана с кражей данных. Мошенники оставляют ссылки под видео, предлагая скидки или предзаказы, но на самом деле ссылки ведут на поддельные сайты для кражи личной информации.

Пятая схема — подделка аккаунтов. Мошенники создают страницы, похожие на реальные каналы, общаются с пользователями и направляют их на сторонние ресурсы.