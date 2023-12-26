Эксперты Роскачества рассказали россиянам, что делать при перегреве телефона

Эксперты Роскачества объясняют, почему ваш смартфон сильно нагревается и что можно сделать в этой ситуации.

Причины нагрева телефона могут быть разными. Одна из них — большое количество активных приложений на устройстве. В среднем, на телефоне пользователя установлено около 80 приложений. И если смартфон работает слишком интенсивно, аккумулятор будет сильно использоваться и телефон начнет нагреваться.

Другая причина — наличие вируса на телефоне. Вредоносное программное обеспечение может вызывать перегрев устройства. Также, солнечные лучи могут привести к нагреву телефона, поэтому не рекомендуется оставлять его на прямом солнце.

Когда телефон нагревается во время зарядки, это может быть связано с неисправностью порта зарядки, изношенным кабелем или аккумулятором. Если телефон перегревается во время зарядки, можно попробовать зарядить его другим кабелем или использовать беспроводное зарядное устройство.

Чтобы вернуть телефон к нормальной температуре, можно снять чехол, чтобы уменьшить задержку тепла. Также рекомендуется включить режим полета, чтобы отключить ненужные функции, и поместить телефон в прохладное место.

Если все эти советы не помогают, лучше обратиться к специалисту. В ремонтной мастерской вам скажут, как лучше поступить, возможно, придется заменить аккумулятор.

Источник: Роскачество.